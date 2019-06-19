Посол Сирии объявил о заключительном этапе войны с боевиками

Война в Сирии подходит к концу, что делает более актуальными вопросы международного сотрудничества Дамаска и других стран. Об этом заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад, передает ТАСС.

«Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал дипломат.

Хаддад пояснил, что боевики начали бежать из Сирии «под прикрытием региональных и других стран». После ухода из Сирии они, как предположил дипломат, будут искать другие районы для ведения своей деятельности. При этом они уже успели получить боевой опыт и приобрести ряд «стратегических и тактических возможностей». «В частности, способности использовать большой финансовый и технологический потенциал для вербовки как можно большего числа людей, чтобы потом совершать теракты в любой части мира», — заявил посол.

Еще в декабре 2017 года президент Владимир Путин во время посещения военной базы России в Сирии отдал приказ о выводе российской группировки, что связывалось с разгромом большей части запрещенной в России группировки «Исламское государство». Несмотря на это часть военных в Сирии осталась, российская авиация продолжила наносить удары по контролируемым боевиками и вооруженной оппозицией территориям.