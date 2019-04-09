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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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Террористы-смертники атаковали позиции сирийской армии в Хаме

В сирийской провинции Хама группа террористов-смертников атаковала армейские позиции. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

У террористов были при себе пояса смертников. Агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии сообщает, что жертвами атаки стали три человека. Агентство не уточняет, были ли среди жертв сирийские военнослужащие.

Как утверждает SANA, атака произошла в районе северных пригородов Хамы. «Группа террористов] была немедленно обнаружена военными и их атака была сорвана», — пишет агентство.

Атаки с применением террористов-смертников регулярно проводятся в Сирии «Исламским государством» (группировка, запрещенная в России). 9 марта боевики ИГ атаковали американо-курдский патруль в сирийском городе Манбидже. В результате пострадали семь мирных жителей и один представитель оппозиционного альянса «Силы демократической Сирии» (СДС). Тогда террорист использовал заминированный автомобиль.

В начале марта в районе Хамы уже проводилась массированная атака боевиков. Террористы подобрались к армейским позициям, используя непогоду. Обе стороны понесли потери. 24 марта стало известно, что в деревне аль-Расиф севернее Хамы боевики применили токсичный газ. 21 человек был госпитализирован.

Теги: террористы, смертники, Сирия
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