СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом. Об этом пишет местное государственное агентство SANA.

По данным агентства, люди отравились после террористической атаки на деревню аль-Расиф севернее Хамы. Сообщается, что боевики выпустили по населенному пункту несколько снярядов. Другие подробности не уточняются.

В середине марта в Хаме два ребенка погибли после взрывов мин, а в конце февраля в городе на мине подорвался автобус с рабочими, из-за чего погибли не менее 24 человек.

