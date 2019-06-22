В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Власти Москвы дали поручение Объединению административно-технических инспекций города (ОАТИ) провести внеплановую проверку всех столичных аттракционов, после того как на одном из них в парке «Сокольники» пострадали трое детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Проверку проведут совместно со службами департамента культуры в течение двух дней. Планируется оценивать не только техническое состояние аттракционов, как сообщили в пресс-службе, но и разрешающие их установку и использование документы.

Днем 22 июня дети упали из-за того, что отстегнулись крепления, когда остановился аттракцион в «Сокольниках». Пострадавших увезла скорая помощь.

По словам директора парка Андрея Лапшина, пострадали три девочки 9, 11 и 12 лет. Две из них оказались в перевернутом состоянии, когда аттракцион сделал аварийную остановку. В таком положении они выпали из кабины. Он отметил, что создана комиссия, которая установит, почему сломался аттракцион и отстегнулись крепления.