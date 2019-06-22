В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона. В результате инцидента им потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в администрации парка.

По словам сотрудника парка, аттракцион остановился, и крепления отстегнулись. Пострадавших при падении детей увезли на скорой помощи.

«На место инцидента в парк «Сокольники» в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи. Пострадало трое несовершеннолетних», — сообщил сотрудник парка.

По его словам, двоих детей доставили в травмпункт, еще одного подростка — в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет, добавил представитель «Сокольников».

В середине июня в Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества.