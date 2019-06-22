Директор парка «Сокольники» сообщил детали падения детей с аттракциона

При остановке аттракциона дети в одной из кабинок оказались в перевернутом состоянии, а затем выпали на землю. Пострадали три девочки — 9, 11 и 12 лет, рассказал директор парка

Фото: park.sokolniki.com

Дети, пострадавшие в московском парке «Сокольники» при аварийной остановке аттракциона, оказались в перевернутом состоянии и выпали из кабинки после того, как открылись блокирующие крепления. Об этом сообщил журналистам директор парка Андрей Лапшин.

«Как вы видите, аттракцион находится на земле, он невысокого движения. В одной из крутящихся кабин находились трое детей. Двое из них находились в перевернутом состоянии. При аварийной остановке они выпали <…> При аварийной остановке, я так понимаю, было произвольное открытие креплений», — приводит слова Лапшина телеканал РЕН ТВ.

Он уточнил, что создана комиссия, которой предстоит выяснить, почему аттракцион сломался и почему произошло открывание блокирующих элементов. Лапшин добавил, что все аттракционы парка были сертифицированы в апреле 2019 года, к аварийному аттракциону нареканий не было.

Инцидент в «Сокольниках» произошел утром в субботу, 22 июня. Пострадали три девочки — 9, 11 и 12 лет, двое из них получили ушибы мягких тканей, у третьей — легкое сотрясение мозга, уточнил Лапшин.