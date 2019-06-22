СК завел дело после падения детей с аттракциона в парке «Сокольники»

СК завел дело после падения детей с аттракциона в парке «Сокольники»

Столичные следователи завели уголовное дело по факту поломки аттракциона в парке «Сокольники», в результате чего кабинка с тремя детьми упала, и они получили травмы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Москве СК России.

В настоящее время на место происшествия прибыли следователи. Они намерены установить причины и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в субботу утром. Как сообщил РБК сотрудник парка, аттракцион остановился, и крепления отстегнулись. В результате двоих детей доставили в травмпункт, еще одного подростка — в детскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.