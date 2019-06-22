Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, на фоне бронхиальной астмы актриса почувствовала приступ удушья и вызвала скорую.

«Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речь о длительной госпитализации не идет», — сказал Горжанкин.

Кроме того, Бари Алибасов рассказал РБК о своем самочувствии. «Накануне в СМИ прошла информация о том, что якобы мои родственники меня не лечат, насильно удерживают дома и даже не так кормят, я голодаю. Хочу сказать, что все это не так. Меня лечат. Я иду на поправку», — поделился Алибасов.

Он отметил, что перешел на детское питание и диетические каши по совету врачей НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. «Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо», — добавил музыкант.