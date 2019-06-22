Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания

Президент Украины не должен позволять своим подчиненным высказывать свою позицию за себя, а также обязан следить за каждым своим словом. Такое мнение в эфире ток-шоу «Эпицентр украинской политики. Месяц президента Зеленского» на телеканале NewsOne высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору. У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — заявил Кравчук.

По его мнению, Зеленский не должен позволять подчиненным озвучивать его позицию от своего лица. Кравчук также счел недоразумением тот факт, что глава администрации президента Украины и его советники делают противоречащие друг другу заявления. Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только при Зеленском, но ранее была и при предыдущих президентах — Петре Порошенко и Леониде Кучме. «Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — добавил экс-глава государства.

Кравчук также прокомментировал идею Зеленского перенести администрацию президента из здания на Банковой улице в другое место. «Не может президент говорить безответственно ни единого слова. Не может президент говорить, что им сложно работать в администрации. Что значит трудно? Идите в шахту», — отметил Кравчук.

Ранее он также советовал Зеленскому изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.