Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,03 +0,14 EUR Бирж. 71,65 +0,63 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 63,76 62,98 EUR Нал. 72,20 71,48 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1368 +0,0080 BTC/USD Бирж. 10 772,00 +522,00 IMOEX 2 761,23 -0,68% RTSI 1 375,02 -1,16% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания Политика, 09:21 СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы Политика, 08:59 Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца над Балтийским море Общество, 08:51 Члены ПАСЕ рассказали о высоких шансах возвращения России в ассамблею Политика, 08:33 У стен Музея Победы в Москве зажгли 1418 свечей ко Дню памяти и скорби Общество, 08:21 «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля Бизнес, 08:05 Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс. Финансы, 07:55 Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП Общество, 07:41 Трамп назвал своего кандидата на пост главы Пентагона Политика, 07:21 NYT узнала о роли ведущего Fox News в отказе Трампа от удара по Ирану Политика, 07:09 Сервис Biletix сообщил о полном возврате средств за билеты в Грузию Общество, 06:49 Дерипаска внес изменения в иск к Минфину США по санкциям Бизнес, 06:17 Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Общество, 06:05 «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ Спорт, 05:35
Политика ,  
0 
Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания

Президент Украины не должен позволять своим подчиненным высказывать свою позицию за себя, а также обязан следить за каждым своим словом. Такое мнение в эфире ток-шоу «Эпицентр украинской политики. Месяц президента Зеленского» на телеканале NewsOne высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору. У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — заявил Кравчук.

Политика
Леонид Кравчук предложил Москве пойти навстречу интересам Украины

По его мнению, Зеленский не должен позволять подчиненным озвучивать его позицию от своего лица. Кравчук также счел недоразумением тот факт, что глава администрации президента Украины и его советники делают противоречащие друг другу заявления. Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только при Зеленском, но ранее была и при предыдущих президентах — Петре Порошенко и Леониде Кучме. «Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — добавил экс-глава государства.

Кравчук также прокомментировал идею Зеленского перенести администрацию президента из здания на Банковой улице в другое место. «Не может президент говорить безответственно ни единого слова. Не может президент говорить, что им сложно работать в администрации. Что значит трудно? Идите в шахту», — отметил Кравчук. 

Ранее он также советовал Зеленскому изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.

Теги: Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Украина
Материалы по теме
Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter