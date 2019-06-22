Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца над Балтийским море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем. Об этом сообщает испанская газета

La Razón.

По данным издания, российский самолет пролетел рядом с авианосцем «на относительно низкой скорости» и небольшой высоте. Судно обнаружили радары испанского авианосца, однако пилот не стал применять никаких мер, так как маневры, выполняемые пилотом, не считались опасными, отмечает газета. Кроме прочего, издание показало видеокадры, на которых запечатлены бомбардировщик и авианосец.

Ежегодные учения НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтийском море с 1 по 16 июня. В них приняли участие 18 государств альянса и стран-партнеров.

10 июня российский истребитель Су-27 перехватил во время учений НАТО над нейтрельными водами Балтийского моря самолеты-разведчики США и Швеции. Как позже пояснили в Минобороны России, полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».