Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолетов США и Швеции

Министерство обороны России опубликовало видео из кабины истребителя Су-27, который перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, участвующих в учениях НАТО над Балтикой. Видео выложено в YouTube-канале Минобороны.

Над нейтральными водами Балтийского моря 10 июня обнаружили воздушные цели, которые приближались к российской границе. Для их перехвата в воздух выпустили Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Он определил, что это были самолеты-разведчики RC-135 и «Гольфстрим», принадлежащие ВВС США и Швеции.



Российский истребитель сопроводил самолеты. Как отмечали в Министерстве обороны, полет Су-27 проходил «строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

В Балтийском море сейчас проходят учения НАТО Baltops 2019. Как утверждали в альянсе, они не направлены против кого-то и проводятся для того, чтобы показать умение членов НАТО работать вместе. Учения продлятся до 21 июня.

