В НАТО назвали цели учений в Балтийском море

Учения НАТО в Балтийском море BALTOPS-2019 не направлены против кого-либо, а призваны продемонстрировать, как хорошо силы альянса способны работать вместе и могут защититься от любого противника. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

«Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя очевидно, что ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после незаконной аннексии Крыма Россией», — указывается в сообщении. Альянс также указал, что Россия ранее участвовала в учениях, но после присоединения Крыма не приглашалась.

Учения проходят 9 — 21 июня. В них задействованы около 8,6 тыс. американских и европейских военнослужащих из 18 стран, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Турцию. К маневрам привлечены морские, воздушные и сухопутные силы: около 50 кораблей и подводных лодок, а также 40 самолетов. В рамках учений военные отработают обнаружение и уничтожение морских мин и подлодок, высадку морского десанта и отражение нападений с воздуха и моря.