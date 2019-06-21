Росавиация проведет посвященное запрету на полеты в Грузию совещание

Глава Росавиации Александр Нерадько проведет с авиакомпаниями совещание, касающееся подписанного Владимиром Путиным указа о мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан. Об этом сообщил РБК источник в одной из компаний, летающих в Грузию, и подтвердил собеседник, близкий к другой крупной авиакомпании.

Ранее 21 июня российский президент своим указом запретил с 8 июля российским компаниям временно осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также правительству было поручено вывезти из страны всех российских туристов.

По оценкам Российского союза туриндустрии, в Грузии находится до 5 тыс. организованных российских туристов, но самостоятельный поток туда несравнимо больше. По словам пресс-секретаря организации Ирины Тюриной, у всех туристов есть обратные билеты и практически все до 8 июля планово покинут страну. Тем, у кого поездка должна была продолжаться после 8 июля, авиакомпании будут предлагать вывозные рейсы.

По экспертным оценкам, в Грузию до конца года забронировали туры около 10 тыс. человек и некоторые их уже оплатили, указывает Тюрина.