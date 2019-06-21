Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии

В Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов, большая часть из них — самостоятельные туристы, сообщила РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, самостоятельных туристов в 2–2,5 больше, чем клиентов туроператоров. Ломидзе добавила, что до 8 июля все они должны вернуться в Россию.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила РБК, что, по данным национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,7 млн россиян. Тогда российские туристы были на третьем месте по въезду в Грузию.

«За пять месяцев нынешнего года Россия лидирует по въезду в Грузию, более 500 тыс. человек уже побывало в этом году в стране», — сказала Тюрина, добавив, что Грузия входит в 15 самых популярных среди российских туристов стран.