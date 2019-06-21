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Union Pacific $200 (+17,9%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии

В Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов, большая часть из них — самостоятельные туристы, сообщила РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, самостоятельных туристов в 2–2,5 больше, чем клиентов туроператоров. Ломидзе добавила, что до 8 июля все они должны вернуться в Россию.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила РБК, что, по данным национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,7 млн россиян. Тогда российские туристы были на третьем месте по въезду в Грузию.

«За пять месяцев нынешнего года Россия лидирует по въезду в Грузию, более 500 тыс. человек уже побывало в этом году в стране», — сказала Тюрина, добавив, что Грузия входит в 15 самых популярных среди российских туристов стран.

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Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти должны принять меры для возращения российских туристов из Грузии. Также, согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам не продавать туры туда до нормализации ситуации.

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями протестующих с полицией. По оценкам Минздрава Грузии, во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 — сотрудники полиции. Задержаны были более 300 участников протестов.

Поводом для выступлений стал инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, который должен был выступать на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которого он является. Однако его появление в парламенте Грузии вызвало недовольство оппозиции.

Теги: Грузия, Туристы из России, новости РБК
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