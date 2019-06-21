«Газпром» спрогнозировал снижения выплат по НДПИ в ближайшие годы

«Газпром» ожидает, что выплаты компании по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в ближайшие три года будут ниже выплат 2018 года. Это следует из презентации «Газпрома», подготовленной к пресс-конференции по финансово-экономической политике компании.

Из данных, представленных в презентации следует, что пик по выплатам по НДПИ на газ пришелся на 2018 год (573 млрд руб.), в 2019 году компания ожидает, что заплатит уже 522 млрд руб., 2020 году — 484 млрд руб., в 2021 году — 487 млрд руб.

С 2016 года «Газпром» платит НДПИ с учетом повышенного коэффициента. Мера была введена на фоне обрушения цен на нефть и девальвации рубля. Власти тогда экстренно искали способы пополнить бюджет и это было сделано за счет нефтяников и «Газпрома».