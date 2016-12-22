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«Газпром» предупредил о рисках повышения НДПИ
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«Газпром» предупредил о рисках повышения НДПИ
Бизнес, 16:06
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«Газпром» предупредил о рисках повышения НДПИ
Повышение налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» уже в этом году ведет к невозможности вести финансовое планирование и снижает инвестиционную привлекательность компании, заявил зампредправления Андрей Круглов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Непредсказуемость налоговой политики государства негативно сказывается на финансовом планировании и инвестиционной привлекательности компаний, заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов, передает корреспондент РБК.

«Непредсказуемость налоговых ставок затрудняет финансовое планирование, принятие инвестиционных решений, а также оказывает негативное влияние на стоимость акций и капитализацию ПАО «Газпром», — сказал Круглов.

По его словам, инвесторы опасаются рисков, которые влечет за собой увеличение налогов. «В особенности в случае улучшения финансовых результатов компаний и, как результат, снижения доходов от остающихся в их распоряжении», — пояснил он.

По его словам, сейчас Минфин рассчитывает увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на газ на 2018 год, что в конечном счете может привести к снижению годовых финансовых результатов компании. Рост налога запланирован с начала сентября по конец декабря 2018 года, рассказал Круглов.

По словам начальника 822-го департамента «Газпрома» Карена Оганяна, компания продолжает переговоры с Минфином по этому вопросу. «Пытаемся найти компромиссный вариант, но финальное решение будет оставаться за Министерством финансов», — сказал Оганян.

«Газпром» не первый раз выступает против повышения налогов. О рисках, которые влечет за собой рост налоговой нагрузки, в компании предупреждали также в августе 2016 года. По словам начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Александра Иванникова, это окажет негативное влияние не только на компанию, но и на всю нефтегазовую отрасль, так как снижение инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний неизбежно затронет и другие компании.

Ранее о том, что правительство предлагает ввести для «Газпрома» повышающий коэффициент при расчете ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года, сообщил замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Мы компенсируем потери бюджета, возлагая дополнительную нагрузку в связи с тем, что не были выплачены дивиденды [«Газпрома»] в полном объеме за 2017 год в 2018 году. Сумма составляет 72 млрд руб.», — сказал Трунин (цитата по ТАСС).

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
Теги: НДПИ , «Газпром нефть»
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