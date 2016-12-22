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Правительство увеличит налоги для «Газпрома» более чем на 100 млрд руб.
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Правительство увеличит налоги для «Газпрома» более чем на 100 млрд руб.
Бизнес, 08:00
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Правительство увеличит налоги для «Газпрома» более чем на 100 млрд руб.
Правительство планирует продлить повышенную налоговую нагрузку для «Газпрома» на 2021 год. Это может обойтись монополии в 120 млрд руб. и стать для нее аргументом в пользу того, чтобы не повышать дивиденды
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство планирует продлить срок повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» еще на один год — то есть до конца 2021 года. Об этом говорится в поправках в Налоговый кодекс (НК), внесенных в Госдуму.

Сейчас при расчете НДПИ для монополии действуют различные повышающие коэффициенты — от 1,4 до 2,3 для разных периодов; эта схема действует до конца 2020 года. Затем коэффициент должен был быть снижен до 1, как при расчете НДПИ для независимых производителей газа — НОВАТЭКа, «Роснефти» и других. Теперь этот шаг откладывается еще на 12 месяцев.

13 ноября поправки в НК, предполагающие повышение налога для «Газпрома» в 2021 году, Госдума рассмотрит во втором чтении. Продление коэффициента может обойтись «Газпрому» в 110–120 млрд руб. в год дополнительных налогов, подсчитал руководитель направления «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Почему «Газпром» платит больше налогов?

Правительство впервые предложило повышающий коэффициент для «Газпрома» в конце 2015 года, он начал применяться с 2016 года. Тогда на фоне обрушения цен на нефть и девальвации рубля власти экстренно искали способы пополнить бюджет, и это было сделано за счет нефтяников и «Газпрома». «Газпром» — единственный экспортер трубопроводного газа из России и может продавать газ за рубеж на порядок дороже, чем на внутреннем рынке, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Поэтому НДПИ вырос только для монополии, а для независимых производителей налоги остались на прежнем уровне, добавляет он.

Рост налоговой нагрузки преподносился как временная мера, напоминает Акишин. Но в 2016 году действие коэффициента продлили сразу на три года — на 2017–2019 годы, а в 2017-м — еще на год, до конца 2020 года. Очередное продление этой меры закономерно, полагает эксперт: правительство почти никогда не снижает однажды повышенные налоги.

Для «Газпрома» неснижение НДПИ — плохая новость, но в нынешних условиях монополия, вероятно, и сама не ждет выравнивания налоговой нагрузки: бюджету нужны деньги на выполнение майских указов президента, а доход монополии от экспортных поставок газа вернулся к высокому уровню, считает Акишин.

Поводом понизить нагрузку для «Газпрома» будет реформа газового рынка, когда эта компания перестанет быть единственным поставщиком трубопроводного газа, рассуждает Полищук. До 2022 года это вряд ли случится, прогнозирует он.

Кто пострадает?

Сохранение повышенного НДПИ может стать аргументом для «Газпрома», чтобы не повышать дивиденды так, как того хочет правительство, рассуждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Минфин уже несколько лет пытается увеличить дивиденды госкомпаний до 50% от чистой прибыли, но каждый год терпит неудачу. Например, «Газпром» за 2017 год заплатил только 190 млрд руб. (26% от чистой прибыли по МСФО), как и в прошлом году.

Государство контролирует 50,2% акций «Газпрома», остальные бумаги распределены среди миноритарных акционеров, среди которых крупные фонды — Vanguard Group (1,04%), Blackrock (0,9%), а также Norges Bank (0,22%), Charles Schwab (0,2%), Pictet Funds (0,18%), BNP Paribas (0,13%). «Газпром», по сути, экономит на миноритариях: если платить государству повышенный НДПИ, делиться с миноритариями не нужно, и отток денежного потока меньше, говорит Маринченко.

«Мы негативно относимся к решению государства облагать «Газпром» более высокими налогами по сравнению с независимыми компаниями: нагрузка на них должна быть равной», — заявил РБК Александр Бранис, директор Prosperity Capital Management, еще одного миноритария «Газпрома». Государство должно изымать прибыль у компании не через повышение налогов, а через дивиденды, подчеркивает он.

Кроме того, в некоторых случаях Минфин еще больше увеличивает коэффициент НДПИ «Газпрома», чтобы увеличить поступления от монополии. Например, летом 2018 года Госдума утвердила поправки в Налоговый кодекс, увеличив коэффициент с 1,4 до 2,055 с сентября по декабрь. Таким образом Минфин решил собрать недополученные за 2017 год 72 млрд руб. дивидендов, объяснял заместитель министра финансов Илья Трунин.

Почему государство предпочитает налоги дивидендам?

Очевидно, что «Газпром» не сможет платить высокие дивиденды в 2018–2019 годах, когда инвестпрограмма монополии достигнет пика, объясняет Маринченко. В 2020–2021 годах инвестиции снизятся из-за завершения основных проектов — газопроводов «Сила Сибири», идущего в Китай, и «Северный поток-2» (в Европу), добавляет он.

При этом правительству важнее стабильность налоговых поступлений и выполнение социально значимых функций, а ценой акций — ключевым показателем эффективности менеджмента — можно и пожертвовать, рассуждает аналитик.

В сентябре 2018 года «Газпром» впервые в истории уступил по капитализации крупнейшему независимому производителю газа — НОВАТЭКу. При этом выручка «Газпрома» по итогам первого полугодия 2018 года превысила аналогичный показатель НОВАТЭКа более чем в десять раз — 3,97 трлн против 375,2 млрд руб., а чистая прибыль была в 8,4 раза выше — 630,8 млрд против 75,16 млрд руб.​

Автор: Алина Фадеева.
Теги: ОАО "Газпром" , НДПИ
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