Журналист Голунов пообещал помогать следствию

Журналист Иван Голунов после освобождения сообщил, что готов оказывать помощь следствию по его делу. Об этом передает корреспондент РБК.

«Я всемерно готов помогать следствию и буду оказывать ему содействие», — сказал он. При этом он отметил, что пока не давал показания на полицейских, которые участвовали в его задержании.

Он добавил, что не планирует добиваться компенсации морального вреда, причиненного ему правоохранительными органами. Он пояснил, что лучшей компенсацией для него будет «если такое больше не будет происходить ни с кем». Журналист выразил надежду, что его случай поможет изменить практику подобных дел.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня. Его обвинили в сбыте и хранении наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить журналиста под домашний арест. Однако данные, опубликованные полицией по делу Голунова, вызвали критику со стороны его коллег и представителей общественности. На фоне скандала 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено. С него сняли электронный браслет и освободили. Проверку обстоятельств возбуждения дела на Голунова проводит Следственный комитет.