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Microsoft $147,5 (+7,99%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,18%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Brexit ,  
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Саммит ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit

Саммит Евросоюза не будет возвращаться к пересмотру соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Евросоюз выразил готовность работать с новым премьер-министром Великобритании и обсуждать декларацию о взаимоотношениях. «Мы хотим сделать будущие отношения с Великобританией настолько близкими, насколько это возможно», — добавил Туск. Он также отметил, что данный подход является единым для 27 стран ЕС.

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Ранее The Times стало известно, что Брюссель может предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, если Великобритания не сможет утвердить условия выхода до 31 октября. Большинство стран ЕС рассчитывают на Brexit до июня 2020 года.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года.

 

Теги: Brexit, Великобритания, Дональд Туск
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