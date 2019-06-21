Медведев заявил о роли бизнеса в решении проблемы киберугроз

Медведев заявил о роли бизнеса в решении проблемы киберугроз

К решению проблемы киберугроз необходимо подключить представителей бизнеса. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Данную задачу нельзя устранить только государственными усилиями, добавил он.

Глава кабмина напомнил, что бизнес ранее уже поддержал создание Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. «Это только начало. Диалог показывает, что вместе мы действительно можем продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью», — сказал Медведев.

Премьер также призвал выработать общемировые правила обеспечения кибербезопасности. По его словам, Россия готова делиться опытом в этой сфере с другими странами.

Кроме того, принято решение разработать правила защиты цифровых и финансовых отраслей от киберугроз, в том числе разработать отечественное программное обеспечение. «Для нас это необходимость», — добавил Медведев.