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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,18%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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Медведев заявил о роли бизнеса в решении проблемы киберугроз

К решению проблемы киберугроз необходимо подключить представителей бизнеса. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Данную задачу нельзя устранить только государственными усилиями, добавил он.

Глава кабмина напомнил, что бизнес ранее уже поддержал создание Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. «Это только начало. Диалог показывает, что вместе мы действительно можем продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью», — сказал Медведев.

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Премьер также призвал выработать общемировые правила обеспечения кибербезопасности. По его словам, Россия готова делиться опытом в этой сфере с другими странами.

Кроме того, принято решение разработать правила защиты цифровых и финансовых отраслей от киберугроз, в том числе разработать отечественное программное обеспечение. «Для нас это необходимость», — добавил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что объекты критической инфраструктуры России подвергаются кибератакам, в том числе исходящим из США. Он отметил, что компетентные органы круглосуточно работают над защитой от атак.

В начале июня New York Times писала, что США активизировали попытки внедриться в российские электросети, в том числе с помощью внедрения вредоносного кода. По данным издания, Вашингтон с 2012 года занимается разведкой в системе управления энергосистемой России.

Теги: Дмитрий Медведев, кибербезопасность
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