Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат международной правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, который представляет новгородца в Страсбурге.

По его словам, Картыжев пожаловался на то, что власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Он отметил, что комментарий, за который его оштрафовали, не относился к личности президента России Владимира Путина, а только к эффективности проводимой им внутренней и внешней политики, то есть к проблемам, представляющим общественный интерес.

В жалобе говорится, что российские суды не пытались установить баланс между правом на свободное выражение мнения по важным для общества вопросам и необходимостью защиты репутации президента и авторитета государственной власти.

В ней также отмечается, что в статье о неуважении к власти содержатся неопределенные формулировки, которые можно толковать неоднозначно. Картыжев также добавил, что выписанный ему штраф в два раза превышает его среднемесячный доход и является чрезмерно суровым.

Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров заявил, что, согласно статистике, 95% жалоб признаются судом неприемлемыми. При этом в среднем заявления рассматриваются от двух до пяти лет.