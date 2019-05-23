Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти

Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти

Новгородский областной суд оставил без изменения решение Чудовского районного суда Новгородской области, оштрафовавшего Юрия Картыжева на 30 тыс. руб. за неуважение к власти. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Герасимов, член правоохранительной организации «Агора».

Таким образом решение Чудовского суда вступило в силу. В апелляционной жалобе защита отмечала, что действия Картыжева не являются хулиганством, а выражают несогласие с политикой президента.

Сам Картыжев полагает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Суд вынес постановление о штрафе 22 апреля.