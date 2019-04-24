Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти

Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти

У Кремля нет информации об обстоятельствах дела россиянина, оштрафованного за оскорбление власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля посоветовал обращаться за подобной информацией в суд.

23 апреля стало известно, что житель города Малая Вишера Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тыс. руб. из-за того, что опубликовал в интернете две записи с признаками неуважения власти и общества и оскорбления человеческого достоинства. СМИ уточняли, что публикации, сделанные в социальной сети «ВКонтакте», касались президента Владимира Путина.

Сам Картыжев назвал решение суда незаконным, и заявил, что намерен обжаловать его и обратиться в Европейский суд по правам человека. Мужчина также усомнился в компетенции судьи, который занимался его делом.