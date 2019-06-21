Туроператоры назвали страны с самым простым для получения шенгеном

Туроператоры назвали европейские страны, при оформлении виз на въезд в которые могут возникнуть сложности, и самые простые для получения шенгена государства. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, проще всего получить визы в Грецию, Италию, Болгарию и Хорватию.

Проблемы могут возникнуть у россиян, оформляющих визы в Германию, так как для первого въезда в страну нужно большое количество документов. В АТОР рассказали, что сложности отметили в сборе документов для визового центра Швейцарии, как и скрупулезность их проверки.

В центрах Испании, Франции и Венгрии время подачи документов может затянуться из-за очередей и большого потока туристов. Однако дольше всего делают визу для Чехии, отметили в АТОР. Туроператоры сообщили, что на это уходит до 15 рабочих дней. По их данным, на получение визы в Финляндию россияне могут потратить около 2,5 недель, а в Австрию — 10-12 рабочих дней.