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Туроператоры назвали страны с самым простым для получения шенгеном

Туроператоры назвали европейские страны, при оформлении виз на въезд в которые могут возникнуть сложности, и самые простые для получения шенгена государства. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, проще всего получить визы в Грецию, Италию, Болгарию и Хорватию.

Проблемы могут возникнуть у россиян, оформляющих визы в Германию, так как для первого въезда в страну нужно большое количество документов. В АТОР рассказали, что сложности отметили в сборе документов для визового центра Швейцарии, как и скрупулезность их проверки.

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В центрах Испании, Франции и Венгрии время подачи документов может затянуться из-за очередей и большого потока туристов. Однако дольше всего делают визу для Чехии, отметили в АТОР. Туроператоры сообщили, что на это уходит до 15 рабочих дней. По их данным, на получение визы в Финляндию россияне могут потратить около 2,5 недель, а в Австрию — 10-12 рабочих дней.

В ассоциации добавили, что наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются туристы и туроператоры, является необходимость повторной сдачи биометрии. Согласно регламенту, отпечатки пальцев и личные данные должны храниться в базе в течение пяти лет. Однако участники рынка рассказали, что это правило не всегда соблюдается.

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Туроператоры сообщили, что в Москве на повторную сдачу биометрии вызывают визовые центры Португалии, Венгрии, Испании и Франции. При этом больше всего случаев происходит в центре Нидерландов, где вызывают каждого третьего туриста.

В связи с этим туроператоры посоветовали подавать документы на шенгенскую визу как минимум за две недели до запланированного путешествия, однако учитывать особенности каждой страны.

Согласно прошлым оценкам АТОР, проще всего получить долгосрочную многократную шенгенскую визу можно в консульствах Франции, Италии, Греции и Чехии.

Теги: АТОР, Шенген
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