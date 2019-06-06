Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами

Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, россияне получат возможность посетить Мальдивы по заграничному паспорту без визы. Они смогут провести в стране не более 90 дней, если у них нет намерений работать или учиться в стране. Аналогичные правила будут применяться к гражданам Мальдив, въезжающим на территорию России.

На сегодняшний день туристы из России могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца. Если россияне хотят провести в стране более 30 суток, необходимо оформить визу.