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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами

Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, россияне получат возможность посетить Мальдивы по заграничному паспорту без визы. Они смогут провести в стране не более 90 дней, если у них нет намерений работать или учиться в стране. Аналогичные правила будут применяться к гражданам Мальдив, въезжающим на территорию России.

На сегодняшний день туристы из России могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца. Если россияне хотят провести в стране более 30 суток, необходимо оформить визу.

Теги: Мальдивы, безвизовые поездки
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