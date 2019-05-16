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American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Политика ,  
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Посольство США увеличило число принимаемых заявлений на продление виз

Консульский отдел посольства США в Москве увеличил число принимаемых заявлений на повторную выдачу неиммиграционных виз в день — с 15 мая диппредставительство будет принимать на 100 подобных заявлений больше. Об этом говорится в сообщении американского посольства в России в Facebook.

Как заявила глава консульского отдела генконсульства США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам в своем видеообращении, время ожидания для подачи заявления на продление визы, которое не требует явки на собеседование, значительно сократится. Она также добавила, что дипмиссия сможет обрабатывать 24 тыс. заявлений ежегодно.

Иванова-Шрирам также отметила, что кандидаты на повторное получение визы без интервью «должны соответствовать нескольким требованиям», опубликованным на сайте посольства.

«Мы постоянно ищем возможности для улучшения наших консульских процедур и предоставления визовых сервисов для максимального числа заявителей. Содействие законным поездкам в Соединенные Штаты является одним из наших важнейших приоритетов», — сказал РБК представитель посольства США в Москве.

Общество
Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз для россиян

В декабре прошлого года американское посольство сообщило, что в 2019 году россияне, желающие получить многократную американскую визу, должны будут заплатить $303 вместо $160. Тогда представитель дипведомства заявил, что Вашингтон пойдет на снижение стоимости туристических виз, если аналогичный шаг примет Москва. Позднее официальный представитель российского МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва работает над снижением стоимости виз для американцев.

В марте Россия и США договорились о возобновлении практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз. Договоренность была достигнута в соответствии с двусторонним соглашением об упрощении визовых формальностей, заключенным в 2011 году.
 

Теги: посольство США в России, американские визы
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