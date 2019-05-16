Посольство США увеличило число принимаемых заявлений на продление виз

Консульский отдел посольства США в Москве увеличил число принимаемых заявлений на повторную выдачу неиммиграционных виз в день — с 15 мая диппредставительство будет принимать на 100 подобных заявлений больше. Об этом говорится в сообщении американского посольства в России в Facebook.

Как заявила глава консульского отдела генконсульства США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам в своем видеообращении, время ожидания для подачи заявления на продление визы, которое не требует явки на собеседование, значительно сократится. Она также добавила, что дипмиссия сможет обрабатывать 24 тыс. заявлений ежегодно.

Иванова-Шрирам также отметила, что кандидаты на повторное получение визы без интервью «должны соответствовать нескольким требованиям», опубликованным на сайте посольства.

«Мы постоянно ищем возможности для улучшения наших консульских процедур и предоставления визовых сервисов для максимального числа заявителей. Содействие законным поездкам в Соединенные Штаты является одним из наших важнейших приоритетов», — сказал РБК представитель посольства США в Москве.