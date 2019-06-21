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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,75%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Технологии и медиа ,  
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Исследователи назвали простейший способ кражи данных

Простейший способ кражи личных данных — фотографирование экрана компьютера, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании по защите информации DeviceLock.

Защиту информации в крупных компаниях зачастую обеспечивают специальные системы, которые не допускают несанкционированной передачи данных на флешку и в облачный сервис или отслеживают такие факты. В этих условиях самый простой вариант кражи данных — вывод информации на экран и фотографирование. На этот способ приходится примерно 10% случаев слива личных данных пользователей в Сеть.

Исследование проводилось на основе анализа известных утечек в даркнете — скрытой сети интернет-соединений. Главными источниками утечек оказались банки, микрофинансовые организации и мобильные операторы. В 10% случаев утечки происходили из госструктур.

19 июня стало известно, что в Шереметьево наказали двух полицейских, причастных к утечке в Сеть видео крушения SSJ100. Запись они отсняли с экрана компьютера на телефон.

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Теги: кража данных, киберугроза, утечки
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