Исследователи назвали простейший способ кражи данных

Простейший способ кражи личных данных — фотографирование экрана компьютера, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании по защите информации DeviceLock.

Защиту информации в крупных компаниях зачастую обеспечивают специальные системы, которые не допускают несанкционированной передачи данных на флешку и в облачный сервис или отслеживают такие факты. В этих условиях самый простой вариант кражи данных — вывод информации на экран и фотографирование. На этот способ приходится примерно 10% случаев слива личных данных пользователей в Сеть.

Исследование проводилось на основе анализа известных утечек в даркнете — скрытой сети интернет-соединений. Главными источниками утечек оказались банки, микрофинансовые организации и мобильные операторы. В 10% случаев утечки происходили из госструктур.

19 июня стало известно, что в Шереметьево наказали двух полицейских, причастных к утечке в Сеть видео крушения SSJ100. Запись они отсняли с экрана компьютера на телефон.