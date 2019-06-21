Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»

Министерство обороны США обвинило Россию в том, что она пытается «пересмотреть мировой порядок». Об этом сообщает CNBC.

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон. По ее словам, Россия стремилась «использовать хаос» и расширять свое влияние за пределами ближнего зарубежья, особенно на Ближнем Востоке.

Она добавила, что отправка в ближневосточный регион американских военных не является провокацией. Глисон отметила, что у дополнительного контингента — оборонительная цель.

Ранее в июне США объявили, что отправят на Ближний Восток 1 тыс. военнослужащих. Решение было принято после подрыва двух нефтяных танкеров в Оманском заливе. Впоследствии в Пентагоне сообщили, что в регион также перебросят батальон системы ПВО Patriot, разведывательную авиацию и дроны.