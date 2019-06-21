Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов

Роскачество провело исследование, чтобы определить лучшие мобильные приложения сервисов по доставке продуктов. В ходе него эксперты проверили их безопасность, удобство и функциональность, говорится в сообщении Роскачества. поступившем в распоряжение РБК.

Исследование проводилось среди 24-х мобильных приложений в российском сегменте магазинов Google Play и App Store, позволяющих заказывать продукты онлайн с доставкой на дом. Специалисты оценивали как приложения онлайн-супермаркетов, так и служб доставки, которые доставляют продукты из популярных магазинов.

Лучшими приложениями онлайн-супермаркетов на iOS были признаны «Утконос», OZON и «О’КЕЙ», а на Android — «Утконос», OZON и «Мой Перекресток». Приложения-победители среди служб доставки на обеих платформах — iGooods, «Инстамарт» и golama.

Эксперты оценивали приложения по 60 критериям, каждый из которых решением технического комитета Роскачества получил свой вес в общей сумме баллов.