Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов

Оценивая функциональность, эксперты проверяли корректность поиска товаров, фильтрацию (наличие и работоспособность наиболее важных фильтров: по цене, рейтингу, производителю и стране производства), сортировку, информативность карточек товаров, возможность создания шаблонов продуктовых наборов и доступность различных вариантов оплаты.
По итогам проверки функциональности, наибольших баллов удостоились приложения «Утконос», OZON и «Мой Перекресток» на обеих платформах. А самые низкие баллы получили GetFaster на платформе Android и SaveTime на iOS.
Согласно исследованию, одна из причин, по которой россияне заказывают еду онлайн, является удобство оформления заказа. Эксперты оценивали ее по семи параметрам: простота и качество навигации, помощь в приложении, рекламные материалы (сторонняя реклама отсутствует во всех приложениях), адаптация для людей с ограниченными возможностями и т.д. По итогам проверки, Роскачество признало «Утконос» и OZON самыми удобными приложениями в категории.
Помимо прочего, эксперты в ходе исследования уделили отдельное внимание финансовой безопасности. В частности, проводилось исследование на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ. По результатам тестирования было определено, что ни одно из исследованных приложений не содержит вредоносного ПО, а передача персональных и платежных данных каждой из программ производится в зашифрованном виде.
Однако, был выявлен и ряд уязвимостей, среди которых — небезопасная реализация SSL, слабый алгоритм хеширования и шифрования — данные уязвимости обнаружены у 90% мобильных программ.
Помимо зондирования (поиска уязвимостей) экспертами оценивалась избыточность запрашиваемых разрешений, безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных, возможность удаления учетной записи, а также данных приложения, активное согласие на обработку и хранение данных и правовая документация (доступность и информативность политики конфиденциальности, сведения о соблюдении законов РФ).
По совокупности критериев самыми защищенными и безопасными признаны приложения «golama» (4,21 из 5 баллов), «Утконос» (4,20 из 5) и «О’КЕЙ» (4,15 из 5) для iOS и «Утконос» (4,46 из 5), «Азбука Вкуса» (4,31 из 5) и «О’КЕЙ» (4,29 из 5) для Android.