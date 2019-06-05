Роскачество ответило на претензии по исследованию чая

Роскачество ответило на претензии группы компаний «Орими», утверждающей, что исследование организацией чая наносит удар по российскому рынку.

В Роскачестве заявили РБК, что результаты их исследований «делают рынок лучше для потребителя». «В данном случае мы получили ответ от Unilever, в котором указано стремление компании производить продукцию без пестицидов», — отметили в организации.

В ГК «Орими» (производит чай под брендами Tess, Greenfield, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и др.) ранее рассказали «РИА Новости», что исследование Роскачества некомпетентно и вводит потребителя в заблуждение. «Ни один нормативно-правовой акт не регламентирует показатели качества и безопасности черного чая, которые использует Роскачество, в частности, наличие бактерий кишечной палочки», — заявили в «Орими». Там добавили, что, проверка чая по данному надуманному параметру и вывод о недостатках популярных марок наносит удар интересам потребителей.

Комментируя данную претензию, в Роскачестве заметили, что наличие кишечной палочки в чае не нормируется обязательными требованиями, однако ее наличие может негативно сказаться на здоровье потребителя. «Традиционно, чай не рассматривается как источник кишечной палочки, т.к. перед употреблением проводится дополнительная заварка. Речь идет, скорее, о рисках случайной контаминации. И о чистоте производства, разумеется», — пояснили в Роскачестве.