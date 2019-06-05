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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Общество ,  
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Роскачество ответило на претензии по исследованию чая

Роскачество ответило на претензии группы компаний «Орими», утверждающей, что исследование организацией чая наносит удар по российскому рынку.

В Роскачестве заявили РБК, что результаты их исследований «делают рынок лучше для потребителя». «В данном случае мы получили ответ от Unilever, в котором указано стремление компании производить продукцию без пестицидов», — отметили в организации.

Общество
Производитель Brooke Bond счел «весьма удивительной» проверку Роскачества

В ГК «Орими» (производит чай под брендами Tess, Greenfield, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и др.) ранее рассказали «РИА Новости», что исследование Роскачества некомпетентно и вводит потребителя в заблуждение. «Ни один нормативно-правовой акт не регламентирует показатели качества и безопасности черного чая, которые использует Роскачество, в частности, наличие бактерий кишечной палочки», — заявили в «Орими». Там добавили, что, проверка чая по данному надуманному параметру и вывод о недостатках популярных марок наносит удар интересам потребителей.

Комментируя данную претензию, в Роскачестве заметили, что наличие кишечной палочки в чае не нормируется обязательными требованиями, однако ее наличие может негативно сказаться на здоровье потребителя. «Традиционно, чай не рассматривается как источник кишечной палочки, т.к. перед употреблением проводится дополнительная заварка. Речь идет, скорее, о рисках случайной контаминации. И о чистоте производства, разумеется», — пояснили в Роскачестве.

Общество
Роскачество проверило черный чай на наличие мусора и плесени

Ранее 4 июня Роскачество опубликовало данные исследования 48 листовых и пакетированных чаев. Изучались 178 показателей качества и безопасности. Так, в пакетированном чае Dilmah плесени оказалось в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» — в четыре. Группы бактерий кишечной палочки были обнаружены в 11 чаях торговых марок Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция». Также в 40 видах чаях были найдены следы пестицидов, которые используются на чайных плантациях в дозах, безвредных для здоровья.

Теги: новости РБК, Исследование, Роскачество
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