Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10

Организация Роскачество добавило в свой рейтинг лучших смартфонов, который она составляет вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT), две модели от Huawei: P30 и P30 Pro, говорится в поступившем в РБК сообщении. Они были представлены китайской компанией в конце марта.

P30 занял в обновленном рейтинге пятую строчку, а P30 Pro — восьмую. Все остальные позиции занимает продукция Samsung и Apple. Так, в первую тройку организация поместила Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9, на четвертой строчке — iPhone XS Max. Шестое место занял Galaxy S10e, седьмое — iPhone XS, два последних — Galaxy S9+ и S9.

По сравнению с прошлым рейтингом, опубликованным в марте, из топ-10 выбыли Huawei Mate 20 Pro, а также Samsung Galaxy S8.

Всего две организации протестировали 451 модель смартфонов. В сообщении указано, что Роскачество пересмотрело методику составления рейтинга («согласно запросу потребителя») и основным критерием теперь являются характеристики камеры телефона. Другие критерии — дисплей, производительность, качество воспроизведения музыки и качество звонков, удобство пользования, прочность телефона. Доля оценки камеры в общей оценке телефона — 25%, больше, чем у других параметров.