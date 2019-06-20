В России финальный сезон «Игры престолов» покажут в августе

Российская телепремьера финального сезона сериала HBO «Игра престолов» пройдет 18 августа на канале РЕН ТВ, сообщение об этом поступило от пресс-службы телеканала в распоряжение РБК.

Ранее сериал был доступен в России только по подписке на платформе Amediateka. РЕН ТВ, купивший эксклюзивные права, будет каждое воскресенье с 30 июня показывать один сезон сериала.

В июне сообщалось о старте съемок приквела «Игры престолов». Сериал, по словам писателя Джорджа Мартина, получит название «Долгая ночь», в главной роли — Наоми Уоттс.

Премьера первого сезона сериала студии HBO «Игра престолов» прошла в США в 2011 году. В 2018 году он получил «Эмми» как «Лучший драматический сериал». В апреле текущего года состоялся показ финального, восьмого сезона. Последняя серия вышла 20 мая, ее посмотрели около 19,3 млн зрителей.