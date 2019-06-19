СМИ сообщили о старте съемок приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела сериала «Игра престолов», пишут Entertainment Weekly и Belfast Telegraph.

Сериал, как ранее сообщал писатель Джордж Мартин, получил название «Долгая ночь», главную роль исполнит актриса Наоми Уоттс. Приквел снимают там же, где проходили съемки основного сериала.

События приквела разворачивают за тысячу лет до сюжета «Игры престолов». Как отмечает Belfast Telegraph, производство сериала началось «в отдаленной секретной локации» в ирландском графстве Даун. По данным издания, для съемок подготовили «различные объекты», в том числе помещения студии Titanic Studios в Белфасте.

Премьера первого сезона «Игры престолов» в США состоялась в 2011 году. В 2018 году сериал был номинирован в 22 категориях на премию «Эмми» и получил награду как «Лучший драматический сериал». В апреле текущего года состоялся показ финального, восьмого сезона. Последняя серия вышла 20 мая, ее посмотрели около 19,3 млн зрителей.