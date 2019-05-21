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Goldman Sachs $250 (+25,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
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Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»

Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение. Писатель в своем блоге рассказал о предстоящем финале книжной версии «Игры престолов».

По его словам, он не ожидал, что сериал по его книгам станет таким популярным, а также поблагодарил всю съемочную группу. Мартин сообщил, что работает над завершением романа «Ветра зимы», но не уточнил, когда книга будет дописана. Ответ на вопрос фанатов о том, будут ли следующие книги отличаться от концовки сериала, писатель оставил в тайне.

«Тот же финал, что и в шоу? Разные? Ну что же... Да. И нет. И да», — написал он.

Технологии и медиа
К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло

Финал сериала «Игра престолов» основан не на книгах, а на черновиках Джорджа Мартина. Последние книги цикла «Песнь льда и пламени» еще не написаны и выйдут после окончания сериала.

Премьера первого сезона телесериала в США прошла в 2011 году. В апреле текущего года состоялся показ финального, восьмого сезона. Последняя серия вышла 20 мая.

Теги: сериал, «Игра престолов»
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