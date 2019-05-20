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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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В США установили рекорд по просмотру финального сезона «Игры престолов»

В США установлен рекорд по просмотру финального сезона сериала «Игры престолов» (Game of Thrones). Телесагу посмотрели около 19,3 млн американских зрителей, сообщает Reuters со ссылкой на отчет телеканала HBO (Home Box Office).

Просмотр последнего сезона доступен для подписчиков HBO Now или HBO Go, а также для пользователей платформ, с которыми сотрудничает телеканал. Предыдущий рекорд по просмотру составлял 18,4 млн просмотров — столько посмотрели пятый эпизод финального сезона.

В январе заключительная серия последнего, седьмого сезона собрала в США рекордные 16,5 млн просмотров.

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Олигархи «Игры престолов»: главные кланы телесаги сезона

«Игра престолов» — американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Премьера первого сезона телесериала «Игра престолов» в США состоялась в 2011 году. В апреле текущего года состоялся показ финального сезона сериала.

В 2018 году сериал заработал 22 номинации на премию «Эмми» и получил награду как «Лучший драматический сериал».
 

Теги: «Игра престолов», HBO
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