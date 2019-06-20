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NVIDIA $205 (+33,65%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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В Нидерландах объяснили использование данных из соцсетей по делу MH17

Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке назвал полученные сведения из соцсетей важной частью расследования крушения малайзийского Boeing 777. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели на YouTube.

Он добавил, что важными также являются данные, полученные от Украины. По словам генпрокурора, зона расследования в Донбассе остается недоступной для исследовательской группы.

Политика
Нидерланды назвали причастных к крушению MH17 россиян

Представители международной следственной группы (JIT) представили итоги расследования крушения самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году.

Подозреваемыми назвали бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывшего главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и подчиненного Леонида Харченко. При этом Гиркин, Дубинский и Пулатов являются гражданами России. Вестербеке рассказал, что им предъявили обвинения по ст. 168 (причастность к крушению самолета) и 289 УК Нидерландов.

Теги: Boeing 777, Донбасс, Нидерланды
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