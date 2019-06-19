Госдума отменила пленарное заседание в день прямой линии с Путиным

Госдума отменила пленарное заседание в день прямой линии с Путиным

Государственная дума не будет проводить пленарное заседание в четверг, 20 июня, когда состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Госдума единогласно приняла соответствующее постановление, которое предполагает, что 20 июня депутаты проведут за работой в комитетах, комиссиях и фракциях. «В комитетах накопилось достаточно тем, которые требуют дополнительного рассмотрения. Поэтому, думаю, что это позволит снять многие проблемы, которые до сегодняшнего дня не рассмотренными были», — комментировал ранее инициативу спикер Вячеслав Володин.

Трансляция прямой линии 20 июня будет доступна в прямом эфире телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

По состоянию на утро 19 июня, президенту поступило более 1 млн вопросов. Россияне в основном спрашивают о жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, а также о развитии малого и среднего предпринимательства. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что прямая линия с президентом пройдет в устоявшемся формате.

