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NVIDIA $205 (+34,44%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
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Госдума отменила пленарное заседание в день прямой линии с Путиным

Государственная дума не будет проводить пленарное заседание в четверг, 20 июня, когда состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Госдума единогласно приняла соответствующее постановление, которое предполагает, что 20 июня депутаты проведут за работой в комитетах, комиссиях и фракциях. «В комитетах накопилось достаточно тем, которые требуют дополнительного рассмотрения. Поэтому, думаю, что это позволит снять многие проблемы, которые до сегодняшнего дня не рассмотренными были», — комментировал ранее инициативу спикер Вячеслав Володин.

Политика
Путин провел совещание по подготовке к прямой линии

Трансляция прямой линии 20 июня будет доступна в прямом эфире телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

По состоянию на утро 19 июня, президенту поступило более 1 млн вопросов. Россияне в основном спрашивают о жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, а также о развитии малого и среднего предпринимательства. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что прямая линия с президентом пройдет в устоявшемся формате.
 

Теги: «Прямая линия с Владимиром Путиным», заседание, Госдума
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