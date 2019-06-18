Путин провел совещание по подготовке к прямой линии

В Кремле прошло совещание по подготовке к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

На фотографиях с совещания, опубликованных пресс-службой, видно, что на нем присутствовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Андрей Белоусов, помощник президента — начальник референтуры президента Дмитрий Калимулин, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Прямая линия с президентом пройдет 20 июня. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прошлая прямая линия с президентом прошла 7 июня 2018 года. Тогда Путин, отвечая на вопросы граждан, в режиме конференц-связи звонил губернаторам и членам правительств регионов, чтобы прояснить ситуацию по разным вопросам или дать поручения. Мероприятие продлилось 4 часа 20 минут. 18 июня Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том. будут ли в этом году нововведения, сказал, что прямая линия пройдет в «устоявшемся формате».