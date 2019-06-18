Песков сообщил о прямой линии с Путиным в «устоявшемся формате»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в устоявшемся формате. Об этом в ответ на вопрос журналистов о возможных нововведениях заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, у Путина будет возможность выходить на связь с руководителями регионов и министрами для обсуждения тех или иных вопросов.

Акцент мероприятия будет направлен на то, чтобы ответить на максимальное количество вопросов реальных людей, добавил Песков. Он не стал уточнять, каким темам будет уделено больше внимания, отметив, что не хочет заранее раскрывать все нюансы.

В этом году прямая линия пройдет 20 июня, она начнется в 12:00 мск. Мероприятие в прямом эфире покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир». Программу также можно будет послушать на радиостанциях «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк». Накануне Песков сообщил о финальной стадии подготовки к мероприятию.