Врио УВД по Западному округу Москвы стал Марат Мустафаев

Временно исполняющим обязанности начальника УВД по Западному округу Москвы назначили Марата Мустафаева. Это следует из его обновленного профиля на сайте районного УВД.

С 2015 года Мустафаев работал заместителем главы УВД по ЗАО Москвы. Как отмечала «Фонтанка» 13 июня, информация об этом подразделении полностью исчезла с сайта МВД после освобождения корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого поместили под домашний арест за попытку сбыта наркотиков, а затем сняли с него обвинения. Задержание Голунова проводило УВД по ЗАО.

Через некоторое время информация об этом подразделении вернулась на сайт МВД и в разделе о руководстве там, по утверждению газеты, был указан новый начальник — Мустафаев. До этого главой УВД был Андрей Пучков.

Lenta.ru со ссылкой на источник в полиции писала 17 июня о массовых увольнениях сотрудников из этого подразделения. Рапорты на отставку, по утверждению издания, подписали 30 человек. В МВД опровергли эту информацию. По данным министерства, с 11 по 17 июня заявления на увольнение подали лишь два сотрудника этого УВД.