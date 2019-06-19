Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили

Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов. Их работы пересмотрела конфликтная комиссия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра образования и науки области Виталия Гутмана.

«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот, и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет <…> Результаты положительные», — сказал Гутман.

В то же время министр отметил, что есть подозрения в том, что неправильные ручки школьники использовали намеренно. Это могло позволить им что-то изменить в работе. Министерство продолжит расследование и выяснит, были ли попытки «затирок» на бланках и насколько это соответствовало регламенту экзамена.

Еще одну работу, получившую ноль баллов, перепроверять не стали. «Третья девочка, которая сдавала ЕГЭ по базовой математике, предположила, что ее работа неправильно отсканирована, и подала апелляцию. Подняли ее работу и увидели, что скан у нее был бледный, но читаемый», — рассказал представитель ведомства.

Трое одиннадцатиклассников в Астрахани получили на ЕГЭ по математике нулевые баллы, так как заполнили бланки экзамена не черной гелевой пастой. Работы были некорректно отсканированы и аннулированы. Директор астраханской гимназии № 3 Нина Меланьина, в которой учился один из пострадавших школьников Артем Яровой, заявляла телеканалу «360», что у него была обыкновенная черная гелевая ручка, которую он купил в магазине товаров для ЕГЭ. 17 июня работы передали конфликтной комиссии.