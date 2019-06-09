С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По данным ведомства, у 223 человек обнаружили телефоны и удалили с экзамена, у 219 — шпаргалки. Также отмечается, что после экзамена сдающие выложили в сеть 14 заданий ЕГЭ и что ведомство уже установило, кому принадлежали задания.

«Результаты всех, нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

8 июня Рособрнадзор рассказал о первых итогах ЕГЭ по математике, географии и литературе. Ведомство утверждает, что результаты предварительно остались на уровне 2018 года, а показатели по математике улучшились — число не сдавших сократилось на 5 тыс. человек, большое количество баллов (81-100) по профильному уровню экзамена набрали более 25 тыс. человек.