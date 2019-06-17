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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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На проверку получивших ноль баллов на ЕГЭ работ отвели два дня

Работы выпускников в Астраханской области, которые получили ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за неправильного оформления, проверяются. Результаты экзамена объявят 19 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявление ведомства появилось после того, как работы троих школьников в Астраханской области оценили в ноль баллов из-за того, что выпускники заполнили бланки не гелевой черной ручкой, как этого требуют правила оформления. В результате сканер, считывающий ответы, не смог распознать их.

Конфликтная комиссия заявила, что проверит в полном объеме работы школьников. Министерство образования отмечало, что пошло навстречу выпускникам, несмотря на нарушение с их стороны.

Директор астраханской гимназии № 3 Нина Меланьина, в которой учился один из пострадавших школьников Артем Яровой, говорила телеканалу «360», что у него была обыкновенная черная гелевая ручка, которую он купил в магазине товаров для ЕГЭ. В поддержку Ярового на сайте change.org появилась петиция. Подписавшие ее требовали, чтобы работу школьника перепроверили.

 

Теги: новости РБК, ЕГЭ, Рособрнадзор
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