Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления. Об этом сообщается на сайте Министерства образования области.

«Министерство образования, несмотря на нарушение со стороны выпускников, в данной ситуации пошло навстречу старшеклассникам — во многом, потому что ранее подобных случаев в регионе не было», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что трое одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по математике нулевые баллы, так как заполнили бланки экзамена не черной гелевой пастой. Работы были некорректно отсканированы и аннулированы.

Директор астраханской гимназии № 3 Нина Меланьина, в которой учился один из пострадавших школьников Артем Яровой, заявила телеканалу «360», что у него была обыкновенная черная гелевая ручка, которую он купил в магазине товаров для ЕГЭ. «Ему предложили два варианта: или, [если] хочешь, переписывай работу, или будут находить его работу и проверять», — добавила она.