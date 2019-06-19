Иран продолжит сокращение обязательств по ядерной сделке в июле

Иран продолжит сокращение своих обязательств в ядерной сделке по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Иран при этом не будет выходить из сделки.

«На основе пунктов 26 и 36 СВПД Иран впредь будет постепенно сокращать свои обязательства, чтобы противодействовать неприемлемому поведению других сторон, которое служит исключительно интересам одной стороны», — сказал Шамхани.

Как он рассказал в интервью ТАСС второй шаг по сокращению обязательств Иран предпримет в начале июля. Шамхани также отметил успешный опыт иранско-российского сотрудничества в области политики, обороны и безопасности в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 июня 2018 года о выходе страны из ядерной сделки, которая была заключена в 2015 году. Согласно условиям той сделки, Иран обязался уменьшить свой запас обогащенного урана на 97% в обмен на отмену отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.