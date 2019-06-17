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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Кремль заявил об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей относительно встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Никаких новостей относительной возможной полноформатной встречи нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала инициативы и предложения на этот счет», — сказал Песков.

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В Кремле допустили встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

Ранее Песков утверждал, что полноформатная встреча Путина и Трампа может пройти накануне саммита G20 в Осаке. Он уточнял, что поскольку инициативы из Вашингтона не поступало, американский президент, говоря о том, что встретится «и с китайцами, и с русскими, и с другими странами», может иметь в виду встречи «на ногах».

В мае президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20. Путин позднее сказал, что ближайшая возможность встретиться с президентом США ему представится в Осаке.

Саммит G20 пройдет 27–28 июня в японской Осаке. Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако американский лидер отменил свое участие за сутки до согласованной даты.

Теги: Дональд Трамп, Дмитрий Песков, встреча, Владимир Путин
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