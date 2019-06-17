Кремль заявил об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей относительно встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Никаких новостей относительной возможной полноформатной встречи нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала инициативы и предложения на этот счет», — сказал Песков.

Ранее Песков утверждал, что полноформатная встреча Путина и Трампа может пройти накануне саммита G20 в Осаке. Он уточнял, что поскольку инициативы из Вашингтона не поступало, американский президент, говоря о том, что встретится «и с китайцами, и с русскими, и с другими странами», может иметь в виду встречи «на ногах».

В мае президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20. Путин позднее сказал, что ближайшая возможность встретиться с президентом США ему представится в Осаке.