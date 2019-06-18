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Бизнес ,  
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Boeing не оформил ни одного нового заказа в первый день Ле-Бурже
Это произошло на фоне двух катастроф лайнеров 737 MAX 8. Airbus в первый день аэрокосмического салона оформила заказы на 123 самолета
Фото: Luke MacGregor / Reuters

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на свои самолеты в первый день Международного аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на консалтинговую компанию IBA.

Руководство компании готовилось к тому, что число заказов может снизиться на фоне двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX, которые произошли в течение полугода. Но результат оказался хуже ожиданий.

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Reuters узнал вероятный срок возобновления полетов Boeing 737 MAX

Гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург признался CNBC, что для его компании авиасалон не будет посвящен оформлению заказов, но даст возможность убедить потенциальных клиентов и поставщиков в том, что Boeing повышает качество и показатели, несмотря на крушения лайнеров, а также работает над тем, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX.

«Мы вернем его в небо, когда он будет безопасен, это самое главное», — сказал Мюлленбург о Boeing 737 MAX.

В то же время основной конкурент Boeing — европейский концерн Airbus лишь за первые сутки Ле-Бурже подписал 123 контракта на поставку новых и переоснащение уже находящихся в эксплуатации самолетов.

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В Boeing признались в планах исправить проблемы с 737 Max в 2020 году

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года — в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

Автор: Анна Трунина
Теги: Boeing, Ле Бурже, Airbus
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