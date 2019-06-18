Boeing не оформил ни одного нового заказа в первый день Ле-Бурже

Boeing не оформил ни одного нового заказа в первый день Ле-Бурже

Это произошло на фоне двух катастроф лайнеров 737 MAX 8. Airbus в первый день аэрокосмического салона оформила заказы на 123 самолета

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на свои самолеты в первый день Международного аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на консалтинговую компанию IBA.

Руководство компании готовилось к тому, что число заказов может снизиться на фоне двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX, которые произошли в течение полугода. Но результат оказался хуже ожиданий.

Гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург признался CNBC, что для его компании авиасалон не будет посвящен оформлению заказов, но даст возможность убедить потенциальных клиентов и поставщиков в том, что Boeing повышает качество и показатели, несмотря на крушения лайнеров, а также работает над тем, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX.

«Мы вернем его в небо, когда он будет безопасен, это самое главное», — сказал Мюлленбург о Boeing 737 MAX.