Boeing не оформил ни одного нового заказа в первый день Ле-Бурже

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на свои самолеты в первый день Международного аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на консалтинговую компанию IBA.
Руководство компании готовилось к тому, что число заказов может снизиться на фоне двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX, которые произошли в течение полугода. Но результат оказался хуже ожиданий.
Гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург признался CNBC, что для его компании авиасалон не будет посвящен оформлению заказов, но даст возможность убедить потенциальных клиентов и поставщиков в том, что Boeing повышает качество и показатели, несмотря на крушения лайнеров, а также работает над тем, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX.
«Мы вернем его в небо, когда он будет безопасен, это самое главное», — сказал Мюлленбург о Boeing 737 MAX.