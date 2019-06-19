Совещание по прямой линии у Путина продлилось шесть часов

Прошедшее накануне в Кремле совещание, посвященное подготовке к прямой линии с президентом, продлилось порядка шести часов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин готовится к линии. Вчера совещание у него по поводу вопросов длилось шесть часов», — сказал представитель главы государства. Песков добавил, что динамика по вопросам каждый год наблюдается разная. «Интерес огромен, формат востребован», — сказал он.

В совещании по подготовке к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным» накануне приняли участие сам пресс-секретарь Дмитрий Песков несколько помощников Владимира Путина, в том числе Андрей Белоусов, а также генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Прямая линия с президентом пройдет 20 июня. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Вопросы к прямой линии можно направлять по телефону, через СМС или в формате видео. К утру 19 июня операторам поступило более 1 млн вопросов от россиян.