Песков заявил о финальной стадии подготовки к прямой линии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин перешел к финальной стадии подготовки к прямой линии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня президент вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии, которая запланирована на полдень 20 июня, в четверг», — сказал Песков.

Ранее в Кремле сказали, что мероприятие традиционно начнется в 12:00 мск. Программу в прямом эфире покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир» и ОТР. Также общение Путина с гражданами можно будет послушать на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

В прошлом году прямая линия с президентом прошла 7 июня. Тогда Путин, отвечая на вопросы граждан, в режиме конференц-связи звонил губернаторам и членам правительств регионов, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения. Мероприятие тогда продлилось 4 часа 20 минут, Путин ответил более чем на 70 вопросов.

