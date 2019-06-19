В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,02 -0,30 EUR Бирж. 71,70 -0,46 Brent 62,45 +1,26% USD Нал. 64,81 63,15 EUR Нал. 72,57 70,88 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1197 -0,0019 BTC/USD Бирж. 9 102,10 +7,59 IMOEX 2 761,69 +1,00% RTSI 1 359,23 +1,37% DJIA 26 465,54 +1,35% Nasdaq 7 953,88 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Facebook $245 (+31,25%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Facebook $245 (+31,25%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 18 июн, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 18 июн, 12:31
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек Общество, 03:14 Гол форварда «Локомотива» помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки Спорт, 02:58 Волкер заявил о неготовности России решить конфликт в Донбассе Политика, 02:27 Платини освободили из-под стражи Спорт, 02:18 «Милан» попросил об исключении из предстоящего розыгрыша Лиги Европы Спорт, 01:52 Небензя заявил об искажении некоторыми странами Запада информации о Сирии Политика, 01:48 Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Общество, 01:24 Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University Общество, 00:54 Зеленский исключил объявление дефолта на Украине Политика, 00:43 В Польше задержали пьяного мужчину за езду на танке по центру города Общество, 00:19 Волкер заявил об усилении российской пропаганды на Украине Политика, 00:06 Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы Общество, 18 июн, 23:46 Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Общество, 18 июн, 23:26 Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц Общество, 18 июн, 23:22
Общество ,  
0 
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что пострадали девять человек из города Ямагата, четверо — из Ниигаты, а также по одному из префектур Мияги и Исикава.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Японии накануне. Из-за этого в некоторых районах на севере страны отключилась электроэнергия, также сообщалось о приостановке работы скоростных поездов «Синкансэн», которые связывают Токио с префектурами Аомори и Ниигата.

Из-за землетрясения было зафиксировано цунами высотой до 1 м.

Теги: Япония, стихия, землетрясение
Материалы по теме
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Общество
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter