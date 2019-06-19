В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что пострадали девять человек из города Ямагата, четверо — из Ниигаты, а также по одному из префектур Мияги и Исикава.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Японии накануне. Из-за этого в некоторых районах на севере страны отключилась электроэнергия, также сообщалось о приостановке работы скоростных поездов «Синкансэн», которые связывают Токио с префектурами Аомори и Ниигата.

Из-за землетрясения было зафиксировано цунами высотой до 1 м.